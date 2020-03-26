Başkan Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı! İşte alınan kararlar... 26.03.2020 18:32

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemiyle toplanan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı. Zirvede dünyanın önde gelen ekonomilerinin liderleri, koronavirüs pandemisine karşı verilen küresel mücadeleyi görüştü. Zirveye Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Ticaret Örgütü'nden temsilciler de katıldı. Zirve 2 saat 20 dakika sürdü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'da video konferans yöntemiyle koronavirüse ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesine katıldı.



2 SAAT 20 DAKİKA SÜRDÜ

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü'nden katıldı. Sanal zirve basına kapalı olarak 2 saat 20 dakika sürdü.

KÜRESEL KORONAVİRÜS MÜCADELESİ

Zirvede dünyanın önde gelen ekonomilerinin liderleri, koronavirüs pandemisine karşı verilen küresel mücadeleyi görüştü. Zirveye Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Ticaret Örgütü'nden temsilciler de katıldı.

G20 ZİRVESİ ORTAK BİLDİRİSİNDE ALINAN KARARLAR ŞÖYLE:

İhtiyacı olan tüm ülkelere yardım edilecek ve toplum sağlığı ve mali tedbirler konusunda koordinasyon sağlanacak.

Salgını kontrol altına almak için gerekli tüm sağlık tedbirleri alınacak ve yeterli finansman aranacak.

G20 ülkeleri koronavirüs salgınıyla baş etmek için ne gerekiyorsa yapacak.





Video konferans yöntemiyle yapılan zirvede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan da yer aldı.







G-20 ülkelerini Türkiye'nin yanı sıra Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu oluşturuyor.







(Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşürken)







