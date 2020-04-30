RAMAZAN İMSAKİYE
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Başkan Erdoğan, Vefa Destek Gruplarının yardım ettiği ailelerle görüştü

Başkan Erdoğan, Vefa Destek Gruplarının yardım ettiği ailelerle görüştü
30.04.2020 21:45

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Edirne, Elazığ, Kırıkkale ve Şırnak'ta Vefa Destek Gruplarının yardım ettiği ailelerle video konferans yöntemiyle görüştü.


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