Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Edirne, Elazığ, Kırıkkale ve Şırnak'ta Vefa Destek Gruplarının yardım ettiği ailelerle video konferans yöntemiyle görüştü.
Başkan Erdoğan, Vefa Destek Gruplarının yardım ettiği ailelerle görüştü
30.04.2020 21:45
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