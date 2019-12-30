Başkan Erdoğan ve Moldova Cumhurbaşkanı Dodon'dan ortak açıklama 30.12.2019 19:39

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. FETÖ ile mücadelede Moldova Cumhurbaşkanı Dodon'a teşekkür eden Başkan Erdoğan, "Moldova'nın FETÖ ile mücadelemize, özellikle FETÖ iltisaklı kişilerin iadesinde verdiği desteğe teşekkür ediyoruz. Ülkedeki FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.