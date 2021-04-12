Başkan Erdoğan ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’den ortak basın toplantısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe Ankara’da ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasında imzalanan 5 yeni anlaşma sonrası konuşan Başkan Erdoğan, Libya'ya verilen desteğin devam edeceğini belirtti. Akdeniz'de imzalanan anlaşmanın iki ülkenin de istikbalini güvence altına aldığını belirten Başkan Erdoğan, "Trablus'un düşmesini engelledik" dedi. Erdoğan yarın Libya'ya 150 bin doz koronavirüs aşısı gönderileceğini bildirdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, bugün 5 yardımcısı ve kabinesinden 14 bakan ile birlikte Türkiye'ye geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi resmi törenle karşıladı.

Erdoğan ve Dibeybe, baş başa görüştü. Görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni düzenlendi.

Törenin ardından Başkan Erdoğan ve Dibeybe ortak basın açıklaması yaptı.

5 YENİ ANLAŞMA

Başkan Erdoğan ve Libya Başbakanı Dibeybe huzurunda iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Aziz kardeşim Dibeybe, sayın bakanlar ve kıymetli basın mensupları sizleri tüm kalbi duygularımla selamlıyorum. Kendilerine tekrar Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum. Ramazan-ı Şerif'te gerçekleşen bu ziyaretin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Görüşmemizde dayanışmamızı ve iş birliğimizi daha da ileriye taşıma arzumuzu teyit ettik. İki dost kardeş ve akraba millet olarak bekalarımız ve ay yıldızlarımız için yüzyıllardır kader birliği yaptık. Ortak tarihimizden aldığımız güçle geleceğimizi inşa ediyoruz. Libya halkının refahı öncelikli hedefimizdir. Türkiye, tüm Libya'yı muhabbetle kucaklamaktadır. Milli Birlik Hükümeti'ne her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Milli Mutabakat Hükümeti'nin uluslararası topluma yaptığı çağrıya sadece Türkiye'den destek gelmiştir. Darbeci Hafter'i silahlandırmaya devam ettiler. Darbecilerin işledikleri savaş suçları tek tek ortaya çıktı.

DARBECİLERİN YANINDA SAF TUTANLAR KATLİAMLARA ORTAK OLDU

Bulunan toplu mezarlar işgal döneminin kanıtıdır. Darbecilerin yanında saf tutanlar bu katliamlara ortak olmuştur.

Libya'ya verdiğimiz destek yeni katliamları önledi, ateşkesin önünü açmıştır. Tüm bu çabalar sonucunda Milli Birlik Hükümeti kuruldu. Önceliğimiz, Milli Birlik Hükümeti'nin yetkisinin ülke genelide satı edebilmesidir. Uluslararası toplumu tüm bu alanlarda ilerleme sağlaması, seçimleri öngörülen tarihte yapılması için Libya'ya destek vermelerini bekliyorum.

Akdeniz'i daime bir refah alanı olarak gördük. Libya ile imzaladığımız anlaşma, iki ülkenin Akdeniz'deki menfaatlerini koruma altına almıştır. Bugün bu husustaki kararlılığımızı teyit ettik.

İkili ticaret ve ekonomik ilişkileri güçlendirecek somut ilişkiler üzerinde durduk. Artık Libyalı kardeşlerimizin refahına odaklanmalıyız.

150 BİN DOZ AŞI GÖNDERİLECEK

Enerji, sağlık, finans, yerel yönetimler, eğitim ve kültür alanında iş birliğimizi daha da ilerleteceğiz. Koronavirüsün yaygın olarak devam etttiği şu süreçte; yarın 150 bin doz aşıyı kendilerine teslim edeceğiz. Bingazi'deki konsolosluğumuzu şartlar olgunlaştığında yeniden faal hale getireceğiz.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin açıklamlarından satırbaşları:

İki kardeş ve dost ülke arasında önemli bir stratejik iş birliği toplantısı oldu. Libya'nın güvenliği istikrarı egemenliği ve toprak bütünlüğü konularına vurgu yaptık.