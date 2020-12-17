Başkan Erdoğan ve Irak Başbakanı Kazımi'den Ankara'da önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan ve Irak Başbakanı Kazımi Ankara'da önemli açıklamalarda bulundu. "Irak makamlarının PKK'ya karşı yürttüğü operasyonları takdirle karşılıyoruz." diyen Başkan Erdoğan, "Bölgemiz terörün başını ezmeden huzura kavuşmayacaktır." ifadelerini kullandı.
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan ve Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Ankara'da önemli açıklamalarda bulundu. "Irak makamlarının PKK'ya karşı yürttüğü operasyonları takdirle karşılıyoruz." diyen Başkan Erdoğan, "Bölgemiz terörün başını ezmeden huzura kavuşmayacaktır." ifadelerini kullandı.