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Başkan Erdoğan ve Irak Başbakanı Kazımi'den Ankara'da önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan ve Irak Başbakanı Kazımi'den Ankara'da önemli açıklamalar
17.12.2020 18:22
Ana Sayfa 12:45
Başkan Erdoğan ve Kazımi'den...
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Çok merak ediliyordu! İşte...
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İmamoğlu'nun şarkıcısı pişman...

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan ve Irak Başbakanı Kazımi Ankara'da önemli açıklamalarda bulundu. "Irak makamlarının PKK'ya karşı yürttüğü operasyonları takdirle karşılıyoruz." diyen Başkan Erdoğan, "Bölgemiz terörün başını ezmeden huzura kavuşmayacaktır." ifadelerini kullandı.


Son dakika haberi... Başkan Erdoğan ve Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Ankara'da önemli açıklamalarda bulundu. "Irak makamlarının PKK'ya karşı yürttüğü operasyonları takdirle karşılıyoruz." diyen Başkan Erdoğan, "Bölgemiz terörün başını ezmeden huzura kavuşmayacaktır." ifadelerini kullandı.

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