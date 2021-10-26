Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den ortak açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Birinci Ağalı Köyünde ortak basın toplantısı düzenledi. "Bizim birliğimiz sarsılmaz ve ebedidir" diyen Aliyev, "Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm dünya için önemli bir figürdür" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Gün gelecek Zengezur'dan çıkıp İstanbul'a kadar gidebileceğiz ve bölgenin transit lojistik merkez olma konumu perçinlenecektir." dedi. Erdoğan, Azerbaycan ile samimi bir irade ortaya koyması halinde Türkiye'nin Ermenistan ile olan ilişkilerinin normalleşmesinin önünde engel kalmayacağını da belirtti.