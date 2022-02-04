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Başkan Erdoğan Ukrayna ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere konuştu! Bölgesel gelişmeler, yeni iş birlikleri, Rusya-Ukrayna krizi...

Başkan Erdoğan Ukrayna ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere konuştu! Bölgesel gelişmeler, yeni iş birlikleri, Rusya-Ukrayna krizi...
04.02.2022 13:20

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak gittiği Ukrayna'daki resmi temaslarını tamamlayarak yurda döndü. Erdoğan, Ukrayna ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere konuştu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Başkan Erdoğan Rusya-Ukrayna krizine ilişkin "Sayın Putin ile Zelenskiy’i bir araya üst düzeyde getirmek üzere bu toplantıyı yapalım istiyoruz. Sayın Zelenskiy ile olan mutabakatımız bu istikamette." dedi. "Putin’le yapacağımız görüşmeden sonra arabulucu bir sıfat bize yüklenirse bu işin içine girmeyi kabulleniriz ve üzerimize düşen görevi yapmaya çalışırız." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "Donbas ve sınır boylarındaki gelişmeler; dünyanın bakışı buraya yöneldi. Temennim odur ki bu bölge barıştan, sulhtan ayrılmasın." şeklinde konuştu.

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