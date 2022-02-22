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Başkan Erdoğan Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüştü

Başkan Erdoğan Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüştü
22.02.2022 16:41

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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü. İki lider Rusya'nın ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararını ele aldı. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Zelenskiy, Ukrayna'nın konumunu desteklediği için Başkan Erdoğan'a teşekkür ettiğini bildirdi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Senegal'e giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, Rusya’nın sözde Donetsk ve Luhansk'ı tanımasına ilişkin, "Kararı kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz. Tarafları sağduyu ve uluslararası hukuka riayete çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski ile telefonda görüştü. İki lider Rusya'nın ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararını ele aldı.



Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Zelenskiy, Ukrayna'nın konumunu desteklediği için Başkan Erdoğan'a teşekkür ettiğini bildirdi.

RUSYA'NIN KARARI KABUL EDİLEMEZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Senegal'e giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime yönelik ABD'nin provokatif açıklamalarının, Avrupalı liderlerin tansiyonun düşürülmesi girişimlerinden sonuç alınamadığının hatırlatılması ve "Türkiye'nin, sizin başlattığınız bir süreç var. O ne aşamada? Buradan diplomasinin hala bir şansı var mı?" sorusunun yöneltilmesi üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

"Şu an itibarıyla Amerika'nın açıklamaları ve özellikle Münih Konferansı'ndaki garipliklerin hepsi nereye çalıştı, nereye çalışıyor belli değil. Bana göre Münih Konferansı da zaten sadece bir NATO Zirvesi olmaktan öteye geçmedi. Biz bu krizde en başından beri tansiyonun düşürülmesi için samimi bir gayret sergiledik. Krizin çözümüne ilişkin mesajlarımızı net bir şekilde ortaya koyduk. Son gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı açıklamada da Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerini tanıma kararının Minsk Anlaşmalarına aykırı olduğu belirtildi. Bu kararın Ukrayna'nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına geldiği vurgulandı. Biz Rusya'nın bu kararını kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz. Taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrımızı yineliyoruz."

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