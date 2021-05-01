RAMAZAN İMSAKİYE
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Başkan Erdoğan, Tuzla'da işçilerle katıldığı iftar programı sonrası açıklamalarda bulundu

Başkan Erdoğan, Tuzla'da işçilerle katıldığı iftar programı sonrası açıklamalarda bulundu
01.05.2021 21:29
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Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tuzla'da bir fabrikada işçilerle katıldığı iftar programı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İşçinin o kutsal alın terini sömürmek isteyenlere ülkemizde fırsat vermeyeceğiz" dedi.


Başkan Erdoğan, İstanbul 'da bir fabrikada işçilerle katıldığı iftar programı sonrası açıklamalarda bulundu.

EN BÜYÜK İSPATIDIR
iktidarının 'ı Emek ve Dayanışma Günü ilan ettiklerini belirten Başkan Erdoğan, bu günün tatil ilan edilmesine yönelik Erdoğan "Bu bizim işçi ve emekçi kardeşlerimizle olan dayanışmamızın en büyük ispatıdır." ifadelerini kullandı.

BU GÜZEL GÜNÜ TERÖRİSTLER ANLAMSIZ KILMAK İSTİYOR
Bugünü farklı eylemlere dönüştüren bazı aşırı terörist grupların bu güzel günü anlamsız hale getirmek istediğini vurgulayan Başkan Erdoğan, bu durumun sadece 'de değil dünyanın farklı yerlerinde de yaşandığını ifade etti.

FIRSAT VERMEYECEĞİZ
'te 1 Mayıs olayları nedeniyle çok sayıda mağazanın yakılıp yıkıldığını söyleyen Başkan Erdoğan, bu duruma Türkiye'de fırsat verilmeyeceğini söyledi. İşçinin kutsal alın terini sömürmek isteyenlere fırsat vermeyeceklerini dile getiren Başkan Erdoğan, bugünü işçinin bayramı olarak kutlamak istediklerini dile getirdi.

HERHANGİ BİR YARALANMA OLAYI YOK
Türkiye genelinde 1 Mayıs nedeniyle yaralanma olayının yaşanmadığını dile getiren Erdoğan, bayrama da bu şekilde kavuşmak istediklerini dile getirdi.

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