Başkan Erdoğan Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi bugün açıklayacak

21.08.2020 09:15

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün vereceği müjde hem dünyada hem Türkiye'de heyecan uyandırdı. Yurdun dört bir yanındaki halkın gündemi bu oldu Vatandaşların ortak düşüncesi ise petrol ya da doğalgaz bulunduğu yönünde. Ancak Çin ile swap ve liman anlaşması ya da korona aşısı da ihtimaller arasında.