Başkan Erdoğan: Türkiye 60 yıl önce tarihin en kara günlerinden biri olan 27 Mayıs darbesine maruz kaldı

27.05.2020 20:03

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının yargılandığı Yassıada, 27 Mayıs 1960 darbesinın 60. yılında 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' adıyla halka açılıyor. Başkan Erdoğan açılış töreninde yaptığı açıklamada, "Türkiye bundan tam 60 yıl önce tarihinin en kara günlerinden bir olan 27 Mayıs darbesine maruz kaldı." dedi.