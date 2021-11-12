Başkan Erdoğan Türk Konseyi Genel Sekreterliğindeki açılış ve bayrak çekme törenine katıldı! Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na geçtiler

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin 8. Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu liderler deniz yoluyla geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet'te Türk Konseyi Genel Sekreterliği binasının açılışını, konsey üyesi ülkelerin başkanlarıyla yaptı. Açılışın ardından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev deniz yoluyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na geldi.

CUMA İÇİN FATİN RÜŞTÜ ZORLU CAMİİ'NE GEÇTİLER

Liderleri taşıyan tekneye sahil güvenlik ekipleri eşlik etti. Liderler, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki karşılama töreni sonrasında, cuma namazı için Fatin Rüştü Zorlu Camii'ne geçti.

GENEL SEKRETERLİK BİNASI AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'ne (Türk Konseyi) üye ülkelerin liderleri ile Türk Konseyi Genel Sekreterliği binasının resmi açılışını gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenecek Türk Konseyi 8. Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan üye ülkelerin devlet başkanları ile açılış töreni için Sultanahmet'teki Türk Konseyi Genel Sekreterliği binasında bir araya geldi.





Bir süre binada sohbet eden Erdoğan ve konuk devlet başkanları, açılış töreni için dışarıya çıktı.

Törende, konseye üye ülkelerin bayrakları göndere çekildikten sonra açılış kurdelesi kesildi. Başkan Erdoğan, günün anısına konuklarından makasları saklamalarını istedi.

Törene, konseyde yer alan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile gözlemci ülke Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban ve gözlemci üye statüsüyle konseye ilk defa katılacak Türkmenistan'ın Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev katıldı.

ERDOĞAN HALICIYLA SOHBET ETTİ

Başkan Erdoğan, açılışın ardından ayrılırken kendisini davet eden halıcıyla bir süre sohbet etti.

Halıcının davetine Erdoğan, "İnşallah bir başka gelişte, bir cumada." diye karşılık verdi. Dükkan sahibinin gösterdiği üzerinde "La ilahe illallah" yazan halının muhteşem bir şey olduğunu belirten Erdoğan, halının Türk işi olup olmadığını sordu. Halının, Burdur işi olduğu belirtildi.

Başkan Erdoğan ve konukları, daha sonra Türk Konseyi 8. Zirvesi'nin düzenleneceği Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gitmek üzere buradan ayrıldı.

Türk Konseyi Zirvesi! Erdoğan'ın katılımıyla açıldı



"TÜRK KONSEYİ 8. ZİRVESİ" DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI'NDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin 8. Zirvesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilecek.









"Yeşil Teknolojiler ve Dijital Çağda Akıllı Şehirler" temalı zirveye, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile gözlemci ülke Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban katılacak.









Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov da gözlemci üye statüsüyle konseye ilk defa katılan Türkmenistan'ı temsil edecek.





Zirvede, Türk Konseyi'nin isminin 'Türk Devletleri Teşkilatı' olarak değiştirilmesi ve önümüzdeki 20 yıla matuf Vizyon Belgesi'nin kabul edilmesi dahil, teşkilatın işleyişine ve geleceğine dair önemli kararların alınması bekleniyor.









Dönem başkanlığının Azerbaycan'dan Türkiye'ye geçeceği zirvede, işbirliğinin her alanda daha da geliştirilmesine ilişkin konular ele alınacak. Başkan Erdoğan, zirve vesilesiyle ayrıca, mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.





Zirve Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda bulunan Fatin Rüştü Zorlu Camii'nde kılınacak Cuma namazının ardından aile fotoğrafının çekilmesiyle başlayacak.





Akşam saatlerinde zirvenin ardından bir basın toplantısı gerçekleştirilecek.