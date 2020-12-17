Başkan Erdoğan, törenle karşıladığı Irak Başbakanı Kazımi'nin yakasını düzeltti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Irak Başbakanı Kazımi’yi resmi törenle karşıladı. Erdoğan resmi törenle karşıladığı Irak Başbakanı Kazımi'nin selamlama öncesi kıyafetlerini düzeltmesine yardım etti.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Ankara'ya geldi. Önce Anıtkabir'i ziyaret eden Başbakan Kazımı, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan toplantısı için Beştepe'ye hareket etti.

Başkan Erdoğan, Kazımi'yi burada resmi törenle karşıladı. Ardından liderler basına kapalı toplantıya geçti.

YAKASINI DÜZELTTİ

Erdoğan, Kazimi'yi aracından inerken karşılarken, asker selamlamadan önce Irak Başbakanı'nın kıyafetlerini düzeltmesine yardımcı oldu.

MASADA O KONU VAR

Kazımi kalabalık bir heyetle Ankara'ya geldi. Kritik görüşmede iki ülke ilişkileri ve terörle mücadele başlıkları masaya yatırılacak.

Kazımi'nin özellikle Sincar anlaşması konusunda Başkan Erdoğan'ı bilgilendirmesi bekleniyor.