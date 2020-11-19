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Başkan Erdoğan TİM heyetini kabul etti: Türkiye’yi yeniden bir yükseliş trendine sokacağız

Başkan Erdoğan TİM heyetini kabul etti: Türkiye’yi yeniden bir yükseliş trendine sokacağız
19.11.2020 18:58
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve beraberindeki TİM üyelerini, Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Kabulde; Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu. Burada konuşan Başkan Erdoğan, “Türkiye’yi yeniden bir yükseliş trendine sokacağız” ifadelerini kullandı.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve beraberindeki TİM üyelerini, Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Kabulde; Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu. Burada konuşan Başkan Erdoğan, "Türkiye'yi yeniden bir yükseliş trendine sokacağız" ifadelerini kullandı.
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