Başkan Erdoğan TİM heyetini kabul etti: Türkiye’yi yeniden bir yükseliş trendine sokacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve beraberindeki TİM üyelerini, Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Kabulde; Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu. Burada konuşan Başkan Erdoğan, “Türkiye’yi yeniden bir yükseliş trendine sokacağız” ifadelerini kullandı.