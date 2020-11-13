Başkan Erdoğan Tekirdağ Şehir Hastanesinin ismini açıkladı: İsmail Fehmi Cumalıoğlu

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Namık Kemal Stadı'nda gerçekleştirilen AK Parti'nin Tekirdağ 7. İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan bugün açılışı yapılacak olan Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin adını "İsmail Fehmi Cumalıoğlu" olarak açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Namık Kemal Stadı'nda gerçekleştirilen AK Parti'nin Tekirdağ 7. İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu...

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Fetihler, Fatihler gören, Rabbim'den lütuflar gören Tekirdağ, medeniyetimizin parlayan incisi Tekirdağ, Rumeli deyince gözleri buğulanan hasreti, sevinci, acıyı yaşayan onurlu Tekirdağ, destan yazmak ile kalmayan kendisi de destan olan Tekirdağ... Rabbim'e 1.5 yıl sonra bir kez daha Tekirdağ ile buluşmayı nasip ettiği için teşekkür ediyorum. Tekirdağ geçtiğimiz seçimde yüzde 44 ile destek verdi ama bu yeterli olmadı. Ama bir sonraki seçimde gayretimizle bunun yüzde 50'nin üzerine çıkaracağız.

ŞEHİR HASTANESİNİN ADINI İLK KEZ AÇIKLADI

Ülkemizi 2023 vizyonu ile buluşturan parti olarak bu hedefleri hayata geçirmek de bizim hedefimizdir. Güçlü bir 2053 vizyonunu bizden sonrakilere miras bırakacağız. Tekirdağ'ı en önde görmek istiyoruz. Kongreden sonra şehir hastanesini açmaya gideceğiz. İsmini de burada açıklıyorum. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin açılışını yapacağız.

Fehmi Cumalıoğlu abimiz hayatı dolu dolu olan bir büyüğümüzdü. Dedik ki bir Tekirdağlı olarak bu şehir hastanemize İsmail Fehmi Cumalıoğlu abimizin ismi yakışır. İnşallah bu hastanemizle artık İsmail Fehmi Cumalıoğlu abimiz de unutulmazlar arasına girmiş olacaktır.

Bir yanda kahraman ordumuzla sınırlarımızda ve sınırlarımızın dışında milletimize huzur verecek bir Türkiye var. Diğer yanda şehir hastaneleriyle, yollarıyla, okullarıyla, sanayisiyle güçlü bir altyapı inşa eden bir Türkiye var. Dış politikadaki onurlu duruşuyla bölgesinde ve dünyada sözünü dinleten bir Türkiye var. AK Parti 18 yıldaki başarılarıyla ülkemizi bu noktaya getirdiği gibi önümüzdeki yıllarda milletimizin umudu olmayı sürdürecektir.

Vatan topraklarına gözünü dikenlerden, milletimizi birbirine düşman etmeye kadar tüm şer senaryolar devreue sokulmuştur. Allah'ın yardımıyla bu oyunların hepsini boşa çıkardık.