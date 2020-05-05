Başkan Erdoğan tek tek açıkladı! İşte adım adım normalleşme!

05.05.2020 09:43

Koronavirüsle mücadeleden başarıyla çıkan Türkiye normalleşme sürecine girdi. Başkan Erdoğan’ın açıkladığı Normalleşme Planı kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne belirli gün ve saatlerde sokağa çıkma izni verildi. 7 ilde seyahat yasağı kaldırıldı. İşte adım adım normalleşme…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün telekonferans yöntemiyle gerçekleşen Kabine toplantısının ardından ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Koronavirüs önlemleri kapsamında "normalleşme planı" da dahil birçok tedbirin ele alındığı toplantının ardından Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

Gelişmiş ülkelerin zorlandığı bir dönemde Türkiye hamdolsun devleti ve milletiyle örnek bir mücadele ortaya koymuştur. Hizmete sunduğumuz finansman ve sosyal destek paketlerinin tutarı 200 milyar lirayı aştı. 65 bin vatandaşımızı ülkemize getirdik. 16 Nisan'dan beri vatanlarına kavuşturduğumuz kişi sayısı 29 bini buldu. Maskeden diğer araçlara kadar 57 ülkeye yardım yaptık. Son olarak Somali'ye kendi üretimimiz olan solunum cihazlarından da hibe ettik. ABD başta olmak üzere pek çok ülkeye talep ettikleri tıbbi malzemeleri gönderdik. İlaç ve aşı geliştirme çalışmalarını uluslararası toplumla işbirliği halinde sürdürüyoruz.

Elbette normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacağız. Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizde de hiçbir şey tam manasıyla eskiden bildiğimiz normal düzene dönmeyecektir, dönemeyecektir. Salgının ne kadar süreceği hastalığa çare olacak ilaçların ne zaman kullanıma sunulacağı belli değildir. Evet normale döneceğiz ama bu yeni normal olacaktır. Sınırlamalar azaltılarak da olsa sürecektir. Maske kullanımı ve fiziki mesafeye riayet kuralı devam edecektir. Salgının tamamen bitmediği ülkeler sebebiyle uluslararası seyahatlerin ne zaman açılacağı belirsizdir. Salgının yurt içi ve yurt dışı seyrine bağlı olarak mücadelemizi dinamik şekilde yürüteceğiz.

Cumhurbaşkanı Yardımcımızın koordinasyonunda bakan ve kurumlarımızın katılımıyla normalleşme planı hazırladık. Bu takvim; bir anda Mart ayının ilk günlerindeki hayatımıza geri dönüş anlamına gelmiyor. Planla, sadece vatandaşlarımızın günlük hayatlarını salgın şartlarında olabilecek en iyi seviyeye getirmeyi planlıyoruz. Sınırlandırmaları Mayıs, Haziran ve Temmuz ayına yayarak yapıyoruz. Fiziki mesafenin korunması, maske kullanımına devam edilmesi, temizlik kurallarına sıkı şekilde riayet bu sürecin vazgeçilmezidir.

AVM'LER AÇILACAK MASKE SATIN ALINABİLECEK

Mayıs ayı normalleşme planında Sağlık Bakanlığımız ülkemizdeki tüm sektörlerde normalleşme sürecinde uygulanacak rehber dökümanlar hazırlayarak ilgili kurumlara göndermeye başladı. Tüm kurumlar ve işletmeler, faaliyetlerini bu rehber dokümanlardaki kurallara uygun şekilde yürütecek. İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımıza. 65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı bu hafta sonu 10 Mayıs Pazar günü saat 11.00 ile 15.00 arası gerçekleştiriyoruz. 20 yaş altında bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız. 0-14 yaş grubu 13 Mayıs çarşamba günü 11.00 ile 15.00 arasında yürüme mesafesi tahditli olarak dışarı çıkartılabilecek. 15 yaş üstü de 15 Mayıs Cuma aynı saat ve aynı şartlarda hava alıp dinlenebilecek. Kurallara riayet düzeyine bakarak sonraki haftalarda aynı uygulamayı devam ettireceğiz.

11 MAYIS'TA AÇILIŞ

Bu hafta sonu sokağa çıkma sınırlamasını sürdürüyoruz. 31 ilde şehirlerarası giriş çıkış sınırlandırılmasını bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır. Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacak ve gelişmelere göre karar vereceğiz. Diğer 24 ildeki giriş-çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki taksiler için tek-çift plaka uygulamasını 5 Mayıs'ta sona erdiriyoruz. Aynı şekilde Sağlık ve Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği kurallara uyulması şartıyla AVM'ler de 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayacak. Giyim eşyası, ayakkabı, çanta ve züccaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler belirlenen şartlara uymak kaydıyla 11 Mayıs'ta açılabilecek.

MASKEYE ÜST FİYAT

Piyasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske, bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz. Maske türlerine göre bir üst fiyat belirleyerek halkımızı mağdur edecek girişimlerin de önünü keseceğiz. Hac farizasının yerine getirilip, getirilmeyeceğine ilişkin olarak Diyanet İşleri Başkanlığımız kendi içinde ve diğer ülkelerle görüşerek kararını verecek. Bu meselede İslam aleminin geniş bir istişare ile ortak karar alması gerekiyor.

NORMAL İŞLEYİŞ

Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın atama, görevlendirme ve personel temini 1 Haziran'da, celp işlemleri 5 Haziran'da bedelli askerlik işlemleri ise 20 Haziran'da yeniden başlayacak. Belediye kredi ve İller Bankası ihaleleri 27 Mayıs'ta yeniden açılacak. Salgın hastaneleri sayıları 1 Haziran'dan itibaren azaltılarak bu kuruluşların hasta kabulüne ve normal işleyişe başlamaları sağlanacak.

DAHA SERT TEDBİR UYARISI

Erdoğan, "Planı daha önceden de belirttiğim gibi dinamik şekilde uygulayacağız. Gelişmelere göre bazı tarihlerin öne alınması bazılarının geriye bırakılması mümkündür. Ülkemizin ne zaman normalleşeceği kararını 83 milyon verecek. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı rehberlerdeki kurallara en üst düzeyde tutarsak bu süreç daha hızlı olacaktır. Kurallara uyulmaması ve Allah göstermesin salgının yeniden yayılması halinde çok daha sert tedbirlere başvurmak zorunda kalabiliriz. Yeniden hastalığa düşen ülke örnekleri var. Tedbirsiz tevekkül cehalet alametidir" diye konuştu.

YKS 27-28 Haziran'da, LGS 20 Haziran'da, askeri öğrenci sınavı 14 Haziran'da yapılacaktır. Üniversiteler 15 Haziran'da akademik takvime dönebilecekler. Adliyeler ara verilen duruşma, keşif, yargı süreci, uzlaştırmacı görevlendirmesi, icra iflas takipleri durdurulması 15 Haziran'da sona erecek. Gereken temizlik şartlarının sağlanması, randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartı ile berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek.