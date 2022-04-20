RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları Başkan Erdoğan TBMM'de çocuklarla bir araya geldi! Gülümseten "sigara" diyaloğu

Başkan Erdoğan TBMM'de çocuklarla bir araya geldi! Gülümseten "sigara" diyaloğu

Başkan Erdoğan TBMM'de çocuklarla bir araya geldi! Gülümseten "sigara" diyaloğu
20.04.2022 15:51

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Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısı sonrasında TBMM bahçesinde çocuklarla sohbet etti. Bir çocuğun, “Ben hiç sigara kokusunu sevmiyorum” demesi üzerine Erdoğan, “Ben de senin gibi aynen hiç sevmem, herkesin elinden sigara paketini alırım” diye cevap verdi.

Haber Videoları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısı sonrasında TBMM bahçesinde çocuklarla sohbet etti.

AK Parti grup toplantısı sonrasında 23 Nisan etkinlikleri için Meclis'e gelen çocuklarla karşılaşan Başkan Erdoğan, uzun süre çocuklarla sohbet etti.

SİGARA DİYALOĞU
Bir çocuğun, "Ben hiç sigara kokusunu sevmiyorum" demesi üzerine Erdoğan, "Ben de senin gibi aynen hiç sevmem, herkesin elinden sigara paketini alırım" diye cevap verdi. Başka bir çocuk ise, "Ben de cumhurbaşkanı olursam dünyadaki bütün sigaraları yasaklayacağım" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile birlikte çocuklarla ilgilenen ve sohbet eden Erdoğan, daha sonra Meclis'ten ayrıldı.

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