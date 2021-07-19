Haberler Video Haber Videoları Başkan Erdoğan tarihi ziyaret için <a href="/index/kktc?type=2" class="">KKTC</a>'de! <a href="/index/kuzey-kibris-parlamentosu?type=2" class="">Kuzey Kıbrıs Parlamentosu</a>'nda yapacağı konuşmada müjdeyi açıklayacak

Başkan Erdoğan tarihi ziyaret için KKTC'de! Kuzey Kıbrıs Parlamentosu'nda yapacağı konuşmada müjdeyi açıklayacak

Başkan Erdoğan tarihi ziyaret için KKTC'de! Kuzey Kıbrıs Parlamentosu'nda yapacağı konuşmada müjdeyi açıklayacak
19.07.2021 16:01
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Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs'a gidişi öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, KKTC'de verilecek müjdeyi hatırlatarak, "Ada'daki kardeşlerimizle çifte bayram yaşayacağız. Müjdemi Kuzey Kıbrıs Parlamentosu'ndaki konuşmamda açıklayacağım." dedi. AB Adalet Divanı'nın başörtüsü kararı ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Bu lafı gitsinler aynen kipa takanlar için de söylesinler. Acaba kipayı takanlar için bu tür bir şey söyleyebilirler mi?" ifadelerini kullandı.


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