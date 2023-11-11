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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023, 10:50 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2023, 10:50

Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8’inci Olağanüstü İslam Zirvesi’ne katılmak üzere Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını ele almak üzere tertiplenen 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılmak üzere sabah saat 9.30'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı. Erdoğan'a ziyaretinde, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti. Zirve oturumuna hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı marjında katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Zirve çerçevesinde İslam ülkelerinin temsilcilerinin, yaşanan gelişmeler karşısında atılacak somut adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunması öngörülüyor.

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