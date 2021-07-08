Başkan Erdoğan: Sözde dostlarımız bizi zaafa düşürmeye çalıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nerdeyse 40 yılı bulan terörle mücadelemiz sırasında da müteffiklik ruhuna yakışmayacak çok olayla karşılaştık, yalnız bırakıldık. Sözde dostlarımız bizi zaafa düşürmek için ellerinden geleni yaptı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nerdeyse 40 yılı bulan terörle mücadelemiz sırasında da müteffiklik ruhuna yakışmayacak çok olayla karşılaştık, yalnız bırakıldık. Sözde dostlarımız bizi zaafa düşürmek için ellerinden geleni yaptı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'deki A400M Fasbat Uçak Bakım Tesisleri'nde yapılan açılış ile Retrofiti Yapılan İlk A400M Uçağının Teslimi ve Stratejik İşbirliği Anlaşmaları Sertifika Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Ordumuzun ihtiyaçları doğrultusunda bu projeyi rekor seviyede tamamladık. Bu önemli projeyle aynı anda iki uçağın yenilemesinin yapılabileceği ülkemize kazandırdık. Yılda 125 milyon liranın ülkemizde kalması sağlanmıştır. Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü ilk ve tek bakım yenileme onarım merkezi haline gelmiştir.

DIŞA BAĞIMLILIĞI BİTİRECEĞİZ

Ülkemizin savunma sanayinde dışa bağımlılıktan tamamen kurtarıncaya kadar bu yatırımlarımıza devam edeceğiz. Geçmişte dışa bağımlılığın bedelini ödemiş bir ülkeyiz. Kıbrıs Türküne sahip çıktığımız için üç yıl boyunca bırakın parasını peşin ödediğimiz uçakların verilmesini, bakım ve onarım için gönderdiğimiz uçaklar bile bize teslim edilmedi. Hatta hangarda saklama gereği tutulan uçaklar için masraflar bize ödettirildi.

Sınır ötesi harekatlarda sözde dostlarımız bizi zaafa düşürmek için ellerinden gelen her şeyi yaptı. Terör örgütlerin elebaşları meşru siyasetçi gibi kırmızı halılar serilerek ağırlandı. Bu ikiyüzlülükleri esefle takip ederken kendi hazırlıklarımıza da hız veriyoruz.

Savunma sanayi atalete tahammülü olmayan bir sektördür. Bunun yolu da kamu kaynaklarının etkin kullanımı yanında özel sektörün dinamizminden faydalanmaktan geçiyor. Bu alanda devletler daha çok strateji belirleyen, istikamet çizen konumundayken özel şirketler ise geliştiren, üreten, teslim eden bir konumdadır.

Birilerinin sürekli peşkeş çekiyorlar diyerek karaladığı projeler Türk savunma sanayinin geleceğine yapılan en kritik yatırımlardır. Özel sektör kuruluşlarımız çok sınırlı imkanlarla çok büyük başarılara imza atıyorlar. Harekatlarımızda kullandığımız SİHA ve uçak bombalarından, tank ve top mühimmatlarına kadar kamu ve özel sektör üretimiyle tedariklerini gerçekleştiriyoruz.

İHA, SİHA VE TİHA'DA İLK 3-4 ÜLKEDEN BİRİYİZ

Savunma sanayi alanında deneyim sahibi, uzmanlaşmış, nitelikli bir insan kaynağımız da oluşuyor. İHA, SİHA ve TİHA yönetiminde artık dünyanın 3. 4. ülkesiyiz. Biz işimize bakıyoruz, hedeflerimize odaklanıyoruz. Bugün yerlileştirme ve millileştirme faaliyetleri kapsamında 10 firmamıza sertifikalarını veriyoruz. Türk savunma sanayinin üretim kapasitesi daha da artacak inşallah ülkemiz hedeflerine çok daha hızlı ulaşacaktır.