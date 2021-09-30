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Başkan Erdoğan sevgisiyle tanımıştık! Minik Abdulkadir vefat etti! 3 yılda 19 ameliyat geçirdi

Başkan Erdoğan sevgisiyle tanımıştık! Minik Abdulkadir vefat etti! 3 yılda 19 ameliyat geçirdi
30.09.2021 17:01
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nin açılış töreni sırasında görüntülü olarak sohbet ettiği 4 yaşındaki Abdulkadir Tunçel, yaklaşık 3 buçuk yıldır mücadele ettiği beyin tümörü nedeniyle yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanına olan sevgisi ve sıkça yaptığı rabia işaretiyle tanınan minik Abdulkadir, Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.


Henüz 1 buçuk yaşında tanıştığı beyin tümörü yüzünden 3 yılda 19 ameliyat geçiren Abdülkadir Tunçel, 2 kere yendiği beyin tümörüne 3'üncü kez yakalandı.

Geçtiğimiz yıl tedavi gördüğü Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde çok sevdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanışma ve görüntülü sohbet etme şansı yakalayan 5 yaşındaki Abdülkadir Tunçel, 3 yıldır sürdürdüğü yaşam mücadelesini dün kaybetti.

Minik Abdulkadir, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

SEVGİSİYLE HAYATA TUTUNDU
Minik oğlunun cenazesinde gözyaşlarına boğulan baba Ömer Tunçel "Abdülkadir sayın cumhurbaşkanımızı çok seviyordu. Onu televizyonda görse, bir yerde fotoğrafını görse hemen rabia işareti yapardı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada hastanenin açılış töreni öncesine Twitter'dan cumhurbaşkanına ulaştım. Sağ olsun, tören sırasında Abdülkadir ile görüntülü sohbet etti, ona çok sevdiği oyuncak arabadan hediye etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da ambulans hediye etti. Çok mutlu olmuştu, onun sevgisiyle hayata tutundu. 3 yılda tam 19 kez ameliyat oldu. 2 kere bu hastalığı yendi ama 3'üncü zafere gücü yetmedi" diye konuştu.

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