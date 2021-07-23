Başkan Erdoğan selin ardından Rize ve Artvin'e gidiyor!

Rize'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kaybolduğu sel felaketinin izleri silinmeye çalışılırken, Artvin'de dün saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi. Meteoroloji, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde bugün yağışların yerel düzeyde kuvvetli olması beklendiğini açıkladı. Öte yandan Başkan Erdoğan bugün Cuma namazının ardından Trabzon'a giderek, oradan hava yoluyla sel felaketinin yaşandığı bölge olan Rize ve Artvin'e geçecek. Erdoğan bölgede incelemelerde bulunacak.