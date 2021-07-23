Haberler Video Haber Videoları Başkan Erdoğan selin ardından Rize ve Artvin'e gidiyor!

Başkan Erdoğan selin ardından Rize ve Artvin'e gidiyor!

Başkan Erdoğan selin ardından Rize ve Artvin'e gidiyor!
23.07.2021 09:54
Ana Sayfa 01:54
İstanbul'da aranan katiller...
Ana Sayfa 00:18
Kan donduran son! Yanarak can...
Ana Sayfa 02:27
Başından bir an olsun...
Ana Sayfa 04:02
İletişim Başkanlığı'ndan...
Ana Sayfa 00:43
Sağlık Bakanı Fahrettin...
Ana Sayfa 00:19
O ülkede Devlet Başkanına...
Ana Sayfa 02:06
Kaybolan tıp fakültesi...
Ana Sayfa 01:00
Fatih Karagümrük Ahmet Musa'yı...
Ana Sayfa 00:40
Elde kalan kurbanlıklar için...
Ana Sayfa 00:25
Merve Dizdar mayosunu giydi...
Ana Sayfa 00:23
Survivor Aleyna durdurulamıyor
Ana Sayfa 00:41
Harvardlı Ece Hakim'den üstün...

Rize'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kaybolduğu sel felaketinin izleri silinmeye çalışılırken, Artvin'de dün saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi. Meteoroloji, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde bugün yağışların yerel düzeyde kuvvetli olması beklendiğini açıkladı. Öte yandan Başkan Erdoğan bugün Cuma namazının ardından Trabzon'a giderek, oradan hava yoluyla sel felaketinin yaşandığı bölge olan Rize ve Artvin'e geçecek. Erdoğan bölgede incelemelerde bulunacak.


Haber Videoları