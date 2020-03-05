Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Rusya'ya gitti 05.03.2020 11:20

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile saat 10.35'te Rusya'nın başkenti Moskova'ya hareket etti. Moskova'da Putin ile bir araya gelecek olan Başkan Erdoğan, İdlib özelinde Suriye'deki güncel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da Moskova'ya gitti.

Erdoğan, günübirlik ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.





KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Moskova'da bugün yapılacak Erdoğan-Putin zirvesi öncesinde Kremlin'den görüşmeye ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Putin ve Erdoğan'ın İdlib konusunda bir uzlaşı sağlamasının ve ortak tedbirler alınmasının umulduğu belirtildi.

Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da bir araya gelerek Suriye'nin İdlib kentinde tırmanan gerilimi görüşmesi bekleniyor.

Zirve öncesinde Başkan Erdoğan da sorulması üzerine, beklentisinin bölgede süratle ateşkesi sağlayabilmek olduğunu söylemişti.





KALIN: MUTABAKAT ÜMİDİYLE GİDİYORUZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Bahar Kalkanı Harekatı ile son günlerde rejime ciddi kayıplar verildiğini belirtti.

Başkan Erdoğan'ın Moskova ziyaretinde Putin ile İdlib konusunun görüşüleceğinin altını çizen Kalın, "İdlib'de yaşanan hadiseler çerçevesinde ortak anlayışla bir mutabakata varma ümidi ile gidiyoruz" sözleriyle Türkiye'nin Suriye konusundaki beklentisini yineledi.