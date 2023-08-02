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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2023, 14:13 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2023, 14:16

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü! "Barış köprüsü" vurgusu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama göre Putin'in Türkiye'ye ziyareti konusunda mutabık kalındığı belirtilirken; Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz Girişimi'nin devamı için yoğun çaba ve diplomasi yürütmeye devam edeceğini kaydetti. Başkan Erdoğan, "barış köprüsü" vurgusu yaptı, Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde gerilimi tırmandıracak adımların atılmaması gerektiğini iletti. Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi için Rusya'nın gönderdiği 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı için mevkidaşına teşekkür eden Erdoğan, ortak gayretlerle bu sene turizmde rekor kırılacağına söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Putin'in Türkiye'ye ziyareti konusunda mutabık kalındı.

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi için Rusya'nın gönderdiği 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı için mevkidaşına teşekkür eden Başkan Erdoğan, Rus turistlerin de Türkiye'ye ilgilerinin giderek artmasından duyduğu memnuniyeti ve ortak gayretlerle bu sene turizmde rekor kırılacağına olan inancını dile getirdi.



"BARIŞ KÖPRÜSÜ" VURGUSU
Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde gerilimi tırmandıracak adımların atılmaması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "barış köprüsü" olarak değerlendirdiği Karadeniz Girişiminin önemine vurgu yaptı.



KARADENİZ GİRİŞİMİNİN DEVAM İÇİN YOĞUN ÇABA
Karadeniz Girişiminin uzun süre devre dışı kalmasının kimsenin yararına olmadığına, en büyük zararı da tahıla muhtaç, gelir seviyesi düşük ülkelerin göreceğine dikkat çeken Başkan Erdoğan, uygulama döneminde yüzde 23'ler düzeyinde azalan hububat fiyatlarının, son iki haftada yüzde 15'ler oranında arttığına dikkat çekti.

Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz Girişiminin devamı için yoğun çaba ve diplomasi yürütmeye devam edeceğini kaydetti.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA
Öte yandan Kremlin, Rusya'nın talepleri karşılandığında tahıl koridoruna geri dönüleceği bildirildi.

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