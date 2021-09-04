Başkan Erdoğan, Rize'de Salarha Tüneli Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Salarha Tüneli Açılış Töreni'ne katılarak bir projeyi daha hayata milletin hizmetine sundu. Açılışta konuşan Başkan Erdoğan, "Bu tünel Rize'nin 70 yıllık hayalidir. Tünel sayesinde 14 kilometreyi bulan ve neredeyse yarım saat süren dağın ardı ile önü arısındaki ulaşım artık 4,5 kilometreye ve 5 dakikaya inecektir." dedi. Başkan Erdoğan, "Türkiye'de bir kesim var. Ağızlarını her açıklarında '19 yılda siz ne yaptınız ki?' diye soruyor." diyerek 19 yıllık AK Parti iktidarında gelinen noktayı rakamlarla gözler önüne serdi.