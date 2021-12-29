Haberler Haber Videoları Başkan Erdoğan Pirinkayalar Tüneli'ni bugün hizmete açıyor!

Başkan Erdoğan Pirinkayalar Tüneli'ni bugün hizmete açıyor!

Başkan Erdoğan Pirinkayalar Tüneli'ni bugün hizmete açıyor!
29.12.2021 12:13

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:29
Ephesus Hitit Otel'de...
Ana Sayfa 02:21
Pitbull saldırısı sonrası doku...
Ana Sayfa 03:14
Alyanslar çıktı! İbrahim...
Ana Sayfa 02:21
'Beni dövdüler darp raporu...
Ana Sayfa 00:41
Eren Kış-14 başlatıldı
Ana Sayfa 01:14
ZTK'da 5. tur heyecanı!...
Ana Sayfa 05:28
Galatasaray - Denizlispor |...
Ana Sayfa 00:30
Fazıl Say’dan İmamoğlu’na...
Ana Sayfa 01:43
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 00:59
Hadise yırtmaçlı süper...
Ana Sayfa 11:19
Galatasaray 3-3 Denizlispor |...
Ana Sayfa 04:55
Çift Başlı Kurt'un Akkız'a ilk...

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayacak Pirinkayalar Tüneli'nin açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılacağı törenle bugün gerçekleştirilecek. Tünel, ulaşımda sağlayacağı kolaylıkla Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e, Türkiye'yi de Gürcistan üzerinden Kafkasya'ya bağlayacak. Öte yandan Uzundere ilçesindeki Tortum Gölü, Tortum Şelalesi, Yedi Göller ve Öşvank Kilisesi gibi tarihi ve turistik yerleri ziyaret edecek turist sayısı da tünel sayesinde artacak.

Haber Videoları
SON DAKİKA