Başkan Erdoğan Pirinkayalar Tüneli'ni bugün hizmete açıyor!

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayacak Pirinkayalar Tüneli'nin açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılacağı törenle bugün gerçekleştirilecek. Tünel, ulaşımda sağlayacağı kolaylıkla Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e, Türkiye'yi de Gürcistan üzerinden Kafkasya'ya bağlayacak. Öte yandan Uzundere ilçesindeki Tortum Gölü, Tortum Şelalesi, Yedi Göller ve Öşvank Kilisesi gibi tarihi ve turistik yerleri ziyaret edecek turist sayısı da tünel sayesinde artacak.