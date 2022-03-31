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Başkan Erdoğan Özbekistan'da gazetecilere konuştu: Barış diplomasisi, Putin-Zelenskiy zirvesi, İsrail gazına Türkiye rotası...

Başkan Erdoğan Özbekistan'da gazetecilere konuştu: Barış diplomasisi, Putin-Zelenskiy zirvesi, İsrail gazına Türkiye rotası...
31.03.2022 14:24

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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'daki temaslarını tamamlayarak özel uçakla saat 22.30'da İstanbul'a geldi. Erdoğan, Özbekistan ziyaretinin ikinci gününde gazetecilere gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, "Sayın Putin'le, Sayın Zelenskiy ile görüşme yapma kararlılığım var. Her ikisine, 'Artık hedefimiz bir an önce sizi bir araya getirmek' diyeceğiz." dedi. Erdoğan, "Ukrayna’nın güvenliğini teminen garantör ülkelerden biri olabiliriz, buna ilke olarak sıcak bakıyoruz, ancak detaylarının açıklığa kavuşması gerekiyor." şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan, enerji hamlelerine ilişkin "Ramazan sonrası Bennett'le görüşüp hemen adım atarsak İsrail-Türkiye birlikteliği, Doğu Akdeniz petrolüyle, doğal gazıyla ilgili süreci hızlandıracaktır." açıklamasında bulundu. Öte yandan Başkan Erdoğan, gıda güvenliği noktasında hiçbir bir sıkının olmadığını, bu konuda yalan yanlış haberlere vatandaşların itibar etmemeleri gerektiğini belirtti.

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