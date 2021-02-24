Başkan Erdoğan: Onlara rağmen Kanal İstanbul'u da yapacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Kanal İstanbul ile ilgili çalışmalara değinen Başkan Erdoğan, "Muhalefet Kanal İstanbul'a itiraz ediyor. Onlara rağmen Kanal İstanbul'u da yapacağız. İnadına yapacağız. Buna da alışacaklar. Kanal İstanbul, İstanbul'u güzelleştirecek" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

KANAL İSTANBUL'U İNADINA YAPACAĞIZ

Biz bu millete hizmetkâr olmaya geldik, efendi olmaya değil. Şimdi beğenmiyorlar ya, engellemeye çalışıyorlar ya Kanal İstanbul projemizin etüd kapsamında yer alan tüm teknik çalışmalar tamamlandı. Onlara rağmen Kanal İstanbul'u da yapacağız. İnadına yapacağız. Kanal İstanbul'la İstanbul nasıl güzelleşecek, İstanbul nasıl bir başka şehir olacak bunu da görecekler. Buna da alışacaklar.



