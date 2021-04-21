Başkan Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk ile iftar yaptı

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Erdoğan ve Asiltürk birlikte iftar yaptı.

Konuya ilişkin Erdoğan Dijital Medya isimli yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile iftar yemeğinde bir araya geldi" ifadelerine yer verildi.

İşte o paylaşım;



