Haberler Video Haber Videoları Başkan Erdoğan: O gece şehadet için tereddüt etmeyecektik

Başkan Erdoğan: O gece şehadet için tereddüt etmeyecektik

Başkan Erdoğan: O gece şehadet için tereddüt etmeyecektik
15.07.2021 19:05
Ana Sayfa 02:06
Mescid-i Aksa'nın İmam Hatibi...
Ana Sayfa 21:46
Külliye’de 15 Temmuz töreni!
Ana Sayfa 01:13
Nihal Yalçın ve genç...
Ana Sayfa 01:26
TRT'nin işgaline ilişkin yeni...
Ana Sayfa 00:40
Hatay'da orman yangını! 3...
Ana Sayfa 00:26
Tuba ile Murat aşk mı yaşıyor?...
Ana Sayfa 02:02
Hayvanat bahçesinde panik...
Ana Sayfa 03:04
Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz...
Ana Sayfa 00:42
Gaziantep hayvanat bahçesinde...
Ana Sayfa 03:35
Şehit Ömer Halisdemir'in...
Ana Sayfa 05:07
Başkan Erdoğan Gazi Meclis'te
Ana Sayfa 12:08
Kitaplara sığmayan destan: 15...

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuştu. Erdoğan, "O gece darbeciler, Marmaris ya da İstanbul'da karşımıza dikilselerdi, şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmezdim" dedi.


Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuştu.

"ŞEHADETE YÜRÜMEK İÇİN BİR AN BİLE TEREDDÜT ETMEYECEKTİM"

Başkan Erdoğan, "Allah şahittir, milletim de emin olsun ki o gece darbeciler Marmaris'te veya İstanbul'da karşımıza dikilselerdi şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmeyecektim." Erdoğan, 2023 hedefleri ile ilgili ise "Kritik yol ayrımlarının çoğunu geride bıraktık. Şimdi önümüzde 2023 hedeflerimize son bir eşik var" ifadelerini kullandı.

Haber Videoları