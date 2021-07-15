Başkan Erdoğan: O gece şehadet için tereddüt etmeyecektik

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuştu. Erdoğan, "O gece darbeciler, Marmaris ya da İstanbul'da karşımıza dikilselerdi, şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmezdim" dedi.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuştu.

"ŞEHADETE YÜRÜMEK İÇİN BİR AN BİLE TEREDDÜT ETMEYECEKTİM"

Başkan Erdoğan, "Allah şahittir, milletim de emin olsun ki o gece darbeciler Marmaris'te veya İstanbul'da karşımıza dikilselerdi şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmeyecektim." Erdoğan, 2023 hedefleri ile ilgili ise "Kritik yol ayrımlarının çoğunu geride bıraktık. Şimdi önümüzde 2023 hedeflerimize son bir eşik var" ifadelerini kullandı.