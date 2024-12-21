SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan Muğla’da konuştu!
Haberler Haber Videoları

Başkan Erdoğan Muğla'da konuştu!

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 16:20 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2024 16:20

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Muğla 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. CHP içindeki kavgayı işaret eden Erdoğan partinin 4-5 parçaya bölündüğünü belirterek, "Her biri diğerinin ayağını kaydırmakla meşgul" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iç politika ve dış politikada yaptığı isabetsiz çıkışları hatırlatan Erdoğan, "Özel'in kırdığı potları üst üste koysak buradan Halep'e yol olur" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "CHP, millilikten ve yerlilikten giderek daha fazla uzaklaşıyor. Bu savrulmanın en önemli delillerinden biri de FETÖ'den PKK/YPG'ye kadar farklı örgütlerle kurdukları alengirli ilişkilerdir. Küresel güçlerin soytarısı haline gelen CHP'ye gönül verenlerin önemli bir kısmının da bu tablodan rahatsız olduklarını biliyoruz, görüyoruz." dedi.

SIRADAKİ VİDEO
Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı!
21.12.2024Cumartesi
Judo Milli Takımı'nın üzerine Palandöken'de çığ düştü: 1 ölü 4 yaralı!
21.12.2024Cumartesi
Çukurova kaza haberi! 14 yaşındaki sürücü cipiyle otomobile çarptı: 1 ölü! | Kaza anı kamerada!
21.12.2024Cumartesi
Esad rejiminden kaçan Suriyeli Türkmenler: ''Müslümanların tek umudu Erdoğan!''
21.12.2024Cumartesi
Erzurum çığ düşmesi anı kamerada!
21.12.2024Cumartesi
Bunlar da Var
Almanya’da Noel pazarında araç dehşeti anı kamerada: En az 11 ölü! 05:54
Almanya'da Noel pazarında araç dehşeti anı kamerada: En az 11 ölü!
20.12.2024Cuma
SON DAKİKA | Özlem Gürses gözaltına alındı 00:44
SON DAKİKA | Özlem Gürses gözaltına alındı
20.12.2024Cuma
Mimar Turgut Toydemir cinayeti! Kaza anı kamerada! 00:35
Mimar Turgut Toydemir cinayeti! Kaza anı kamerada!
20.12.2024Cuma
ÖZEL | Eyüpspor - Fenerbahçe maçı sonrası gerginlik! 00:49
ÖZEL | Eyüpspor - Fenerbahçe maçı sonrası gerginlik!
21.12.2024Cumartesi
CANLI YAYIN