Başkan Erdoğan Muğla’da konuştu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Muğla 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. CHP içindeki kavgayı işaret eden Erdoğan partinin 4-5 parçaya bölündüğünü belirterek, "Her biri diğerinin ayağını kaydırmakla meşgul" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iç politika ve dış politikada yaptığı isabetsiz çıkışları hatırlatan Erdoğan, "Özel'in kırdığı potları üst üste koysak buradan Halep'e yol olur" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "CHP, millilikten ve yerlilikten giderek daha fazla uzaklaşıyor. Bu savrulmanın en önemli delillerinden biri de FETÖ'den PKK/YPG'ye kadar farklı örgütlerle kurdukları alengirli ilişkilerdir. Küresel güçlerin soytarısı haline gelen CHP'ye gönül verenlerin önemli bir kısmının da bu tablodan rahatsız olduklarını biliyoruz, görüyoruz." dedi.