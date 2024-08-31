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Başkan Erdoğan MSÜ Deniz Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu
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Başkan Erdoğan MSÜ Deniz Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu

Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2024, 17:19 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2024, 17:19

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Türk dış politikasını Ankara eksenli şekillendirdiklerine dikkat çekerek "Doğuyla ilişkilerimizi güçlendirirken, Batı ile köklü iş birliğimizi ilerletmenin yollarını arayacağız." dedi. Kazan-kazan anlayışıyla hareket edildiğini belirten Başkan Erdoğan, "Biz birilerinin iddia ettiği gibi Avrupa Birliği'yle Şangay İşbirliği Teşkilatı arasında bir tercih yapmak mecburiyetinde değiliz" ifadelerini kullandı. Erdoğan CHP'li Namık Tan'ın "Mavi Vatan masaldır" sözlerine de tepki gösterdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Türk dış politikasını Ankara eksenli şekillendirdiklerine dikkat çekerek "Doğuyla ilişkilerimizi güçlendirirken, Batı ile köklü iş birliğimizi ilerletmenin yollarını arayacağız." dedi. Kazan-kazan anlayışıyla hareket edildiğini belirten Başkan Erdoğan, "Biz birilerinin iddia ettiği gibi Avrupa Birliği'yle Şangay İşbirliği Teşkilatı arasında bir tercih yapmak mecburiyetinde değiliz" ifadelerini kullandı. Erdoğan CHP'li Namık Tan'ın "Mavi Vatan masaldır" sözlerine de tepki gösterdi.

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