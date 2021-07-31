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Başkan Erdoğan minibüsçüleri görünce makam aracından indi! Minibüsçülerden Erdoğan'a teşekkür

Başkan Erdoğan minibüsçüleri görünce makam aracından indi! Minibüsçülerden Erdoğan'a teşekkür
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Başkan Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi girişinde kendisini bekleyen minibüsçüleri görünce makam aracından indi. Minibüsçüler, minibüs ve taksi dolmuşların, taksiye dönüştürülmesi kararı konusunda kendisine teşekkür etti.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak, yangın bölgesi olan Manavgat ve Marmaris ziyaret etmek üzere Atatürk Havalimanı'na geçti. Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi girişinde kendisini bekleyen minibüsçüleri görünce makam aracından indi. Minibüsçüler, minibüs ve taksi dolmuşların, taksiye dönüştürülmesi kararı konusunda kendisine teşekkür etti. Bir süre minibüsçülerle sohbet eden Başkan Erdoğan daha sonra uçağa geçerek yola çıktı. İstanbul Minibüsçüler Odası Başkanı Kazım Bilgen, "Cumhurbaşkanına teşekkür mesajı verdik, esnafa teşekkür etti emeklerinden dolayı. Dileklerimiz vardı onları ilettik, o da karşılığında teşekkür etti, 'esnafınıza selam söyleyin, hep beraberiz' dedi" şeklinde konuştu.

Gebze Minibüsçüler Yardımlaşma Derneği Başkanı Ramiz Yılmaz, "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ettik, onlar da her zaman yanımızda olduğunu, desteklediğini söyledi. Alkışladık, kendilerini uğurladık" dedi.
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