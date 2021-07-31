Başkan Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi girişinde kendisini bekleyen minibüsçüleri görünce makam aracından indi. Minibüsçüler, minibüs ve taksi dolmuşların, taksiye dönüştürülmesi kararı konusunda kendisine teşekkür etti.