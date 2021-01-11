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Başkan Erdoğan: Milletimizle birlikte son nefesimize kadar hak yolunda yürümeyi sürdüreceğiz

Başkan Erdoğan: Milletimizle birlikte son nefesimize kadar hak yolunda yürümeyi sürdüreceğiz
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Başkan Erdoğan 2021'nin ilk kabine toplantısının ardından önemli mesajlar verdi. Konuşmasının bir bölümünü Twitter'dan paylaşan Erdoğan, "Mehmet Âkif'in dediği gibi; ‘’Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz.’’ Milletimizle birlikte son nefesimize kadar hak yolunda yürümeyi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.


Başkan Erdoğan 2021'nin ilk kabine toplantısının ardından önemli mesajlar verdi. Konuşmasının bir bölümünü Twitter'dan paylaşan Erdoğan, "Mehmet Âkif'in dediği gibi; ''Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz.'' Milletimizle birlikte son nefesimize kadar hak yolunda yürümeyi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

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