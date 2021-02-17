Haberler Video Haber Videoları Başkan Erdoğan: Milletimiz, istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıkarak tarihi bir ders vermiştir

Başkan Erdoğan: Milletimiz, istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıkarak tarihi bir ders vermiştir

Başkan Erdoğan: Milletimiz, istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıkarak tarihi bir ders vermiştir
17.02.2021 20:21
Ana Sayfa 01:32
Başkan Erdoğan'dan HDP'ye sert...
Ana Sayfa 12:51
AKINCI SİHA'lar envantere...
Ana Sayfa 01:12
Bakan Koca'dan flaş aşı...
Ana Sayfa 07:05
CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde...
Ana Sayfa 05:05
Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine...
Ana Sayfa 00:36
Yanan otomobili kartopu atarak...
Ana Sayfa 01:36
TEM otoyolu işte böyle savaş...
Ana Sayfa 02:54
İki mahalleden ABD'ye milyon...
Ana Sayfa 01:36
Bakan Soylu, alçaklığı ifşa...
Ana Sayfa 00:55
Kardeşlerim dizisinin 1. Bölüm...
Ana Sayfa 01:12
Savaş Çorlu'dan Mostafa...
Ana Sayfa 00:45
Fenomen Şeyma Subaşı'dan...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Kritik toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Türkiye'ye terörden darbeye her yöntemi kullanarak diz çöktürmeye çalışanlara karşı milletimiz, istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıkarak tarihi bir ders vermiştir." ifadelerini kullandı.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Kritik toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Türkiye'ye terörden darbeye her yöntemi kullanarak diz çöktürmeye çalışanlara karşı milletimiz, istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıkarak tarihi bir ders vermiştir." ifadelerini kullandı.
Haber Videoları