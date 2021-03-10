Başkan Erdoğan MHP'nin 13'üncü Olağan Büyük Kurultayına katılacak | SON DAKİKA

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daveti üzerine, MHP'nin 18 Mart'ta gerçekleştireceği 13'üncü Olağan Büyük Kurultayına katılacağı belirtildi. Söz konusu katılım gerçekleşirse Türk siyaset tarihinde bir ilk olacak.

AK Partili kaynaklar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daveti üzerine, MHP'nin 18 Mart'ta gerçekleştireceği 13'üncü Olağan Büyük Kurultayına katılacağını belirtti.





ERDOĞAN KONUŞMA YAPACAK MI?

Başkan Erdoğan'ın katılımı gerçekleşmesi halinde Türk siyaset tarihinde bir ilk olacak. Başkan Erdoğan'ın kürsüye çıkıp bir konuşma yapıp yapmayacağı bilinmiyor.