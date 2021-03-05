Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Basına kapalı olarak saat 17.50'de başlayan görüşme sona erdi. MHP lideri Bahçeli'nin Beytepe'deki evinde basına kapalı gerçekleşen ziyaret yaklaşık 50 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Bahçeli, Erdoğan'ı aracına kadar uğurladı.