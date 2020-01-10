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Başkan Erdoğan mesajları karşılıksız bırakmadı! Görme engelli öğrencilerle buluştu

Başkan Erdoğan mesajları karşılıksız bırakmadı! Görme engelli öğrencilerle buluştu

10.01.2020 11:48

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'nda öğrenim gören görme engelli çocukları kabul etti. Çocuklar, Başkan Erdoğan'a yazdıkları mektupları verdi. İşte görüşmeden sıcak kareler...


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu görme engelliler sınıfı öğrencilerini kabul etti.

Çocuklar, Başkan Erdoğan'a şiir ile seslendi.

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