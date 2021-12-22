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Başkan Erdoğan memur sendika temsilcilerini kabul etti

Başkan Erdoğan memur sendika temsilcilerini kabul etti
22.12.2021 18:17

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur Sen Başkanı Ali Yalçın ve Türkiye Kamu Sen Başkanı Önder Kahveci'yi kabul etti. Teşekkür ziyaretinde memura ek zam, 3600 ek gösterge ve refah payı konuları masada yerini aldı. Kritik görüşmenin ardından Memur- Sen'den yapılan açıklamada, "Kamu görevlilerinin gelir vergisi yükünün kaldırılması/hafifletilmesi yönündeki teklifimizin hayata geçirilmesinden dolayı memnuniyetimizi ifade ettik. Cumhurbaşkanımıza Ek Zam beklentimizi aktardık" ifadeleri kullanıldı.

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