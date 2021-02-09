Başkan Erdoğan Melih Bulu’yu atayarak neyi "altüst" etti? Boğaziçi Üniversitesi'ne mezunu sır perdesini açıkladı

Boğaziçi’ndeki asıl mesele ne? Başkan Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu’yu ataması ile neyi "altüst" etti? Bu atama öncesi Boğaziçi’nde hangi dolaplar dönüyordu? Kendisi de bir Boğaziçi mezunu olan Araştırmacı - Yazar Mustafa Şen, Boğaziçi’nde yaşananları çarpıcı örneklerle anlattı ve olayların sır perdesini ilk kez bu kadar net araladı.

Boğaziçi'ndeki asıl mesele ne? Başkan Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'yu ataması ile neyi "altüst" etti? Bu atama öncesi Boğaziçi'nde hangi dolaplar dönüyordu?

Kendisi de bir Boğaziçi mezunu olan Araştırmacı - Yazar Mustafa Şen, Boğaziçi'nde yaşananları çarpıcı örneklerle anlattı ve olayların sır perdesini ilk kez bu kadar net araladı.

Mustafa Şen'in A Haber'de yayınlanan "Memleket Meselesi" programında yaptığı kritik açıklamalar şöyle;

"SEN İMAM HATİPLİYMİŞSİN" DEDİLER VE ALMADILAR..."

Bir arkadaşım Boğaziçi mezunu, master Boğaziçi'nden ABD'de doktorasını yaptı. O sıralarda ABD'de gelecek vadeden en iyi genç seçildi, dünya ölçeğinde… Oralarda çalıştı Harvard dahil, sonra geldi sırf bunun için memleketine vatan hasreti, vatana hizmet deyip. Ve nereye gidecek. Mezun olduğu okul Boğaziçi'ne... Ona "Sen imam hatipliymişsin" dediler ve almadılar okula.

"ORADA OKUMUŞ AMA GÖNDERİLMİŞ PEK ÇOK ÖĞRENCİ ARKADAŞ VAR"

Boğaziçiliymiş, değilmiş öyle bir şey yok. O bilim kilisesine üye olacaksın bu bu kadar basit. Kimseyi kandıramazlar. Orada okumuş ama gönderilmiş pek çok öğrenci arkadaş var. Bugün buraya gelmeden önce birisi beni aradı, geçen ki bir programımızı izlemiş... Diyor ki; 'Çok iyi bir öğrencisin ama ben seninle meslektaş olmak istemiyorum' deyip gönderiyorlar onu oradan. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi bunları söylediğimizde karşı çıkacaklar. Karşı çıkmasınlar bana delil göstersinler İslamcı, ülkücü, muhafazakar, mukaddesatçı onlardan örnek göstersinler. Yok! Çünkü almıyorlar.

"MEZUN OLDUĞUM BOĞAZİÇİ'NDE İSLAMİ CAMİAYI FİŞLEMEMİ İSTEDİLER"

Öğrenci olarak fişlenmek istendik. Oruç tutmak için arkadaşları dolaştık, bir liste oluşturduk. O zamanki yönetim iftar karşılığı bu listeyi istedi benden. Ben şunu söyledim; 'Burada 276 kişi var. Tuhaf bir şekilde hepsinin adı Mustafa Şen, hepsi Trabzon'da doğmuş. 1966 doğumlu, hepsinin babasının adı da Mehmet ilginç bir şekilde.' Sonra biraz atıştık ve sonunda iftarı aldık. Bu böyle…

"BOĞAZİÇİ'NDE ÖZGÜRLÜK TERÖR ÖRGÜTLERİNE ÖZGÜRLÜK"

Birkaç gündür izliyorum, iki şekilde öğrencileri ve kamuoyunu kandırma yoluna gidiyorlar. Biri Boğaziçi çok demokratik bir yer, özgürlükçü bir yer. Boğaziçi'nde özgürlük terör örgütlerine özgürlük! Başörtüsü konusunda söylenenlerin yarısı yalan yarısı doğrudur. Çünkü 120 civarında öğretim görevlisi, hoca başörtüsüne karşı bildiri yayımladılar. Bunlar faşisttir, demokrat değildir. O demokrasi, özgürlük söylemlerinin büyüsüne 'Bismillah' deyip bir üfleyin altından kapkara bir faşizm çıkar.