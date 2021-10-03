Haberler Haber Videoları Başkan Erdoğan market alışverişi sonrası fahiş fiyatla mücadele mesajı: Bin yeni market açacağız

Başkan Erdoğan market alışverişi sonrası fahiş fiyatla mücadele mesajı: Bin yeni market açacağız

Başkan Erdoğan market alışverişi sonrası fahiş fiyatla mücadele mesajı: Bin yeni market açacağız
03.10.2021 17:48
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Recep Tayyip Erdoğan, evinin yakınındaki bir marketten alışveriş yaptı. Alışveriş sonrası açıklama yapan ve fahiş fiyatla mücadele mesajı veren Erdoğan, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin buradaki gördüğünüz gibi market, çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun." dedi. Vatandaşların kesesine uygun bir market olduğunu belirten Erdoğan, "Tabii bunların süratle çoğaltılması noktasında Tarım Kredi Kooperatiflerine verdiğimiz talimatlar var. Süratle, 500 metrekareden olmak üzere Türkiye genelinde ilk etapta bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik." ifadelerini kullandı.


Recep Tayyip Erdoğan, evinin yakınındaki bir marketten alışveriş yaptı. Alışveriş sonrası açıklama yapan ve fahiş fiyatla mücadele mesajı veren Erdoğan, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin buradaki gördüğünüz gibi market, çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun." dedi. Vatandaşların kesesine uygun bir market olduğunu belirten Erdoğan, "Tabii bunların süratle çoğaltılması noktasında Tarım Kredi Kooperatiflerine verdiğimiz talimatlar var. Süratle, 500 metrekareden olmak üzere Türkiye genelinde ilk etapta bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik." ifadelerini kullandı.
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