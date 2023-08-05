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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2023, 17:27 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2023, 17:27

Başkan Erdoğan Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü! Savunmada iş birliği vurgusu: "Bir an evvel sonuçlandıralım"

Ankara - Kuala Lumpur hattında kritik bir temas kayıtlara geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile video konferans yöntemiyle görüştü. Savunma sanayii alanındaki ilişkilerin artık lokomotif nitelik taşıdığını kaydeden Erdoğan, bu alanda Malezya'nın ihtiyaçlarının karşılanması noktasındaki mutabakat zaptını bir an evvel sonuçlandırmak istediklerini belirtti. Erdoğan, FETÖ'nün Malezya'da terör örgütleri listesine alınmasının önemine de dikkat çekti. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede, Malezya Başbakanı İbrahim'in davetine icabetle ilk fırsatta Malezya'yı ziyaret edeceğini belirtti.

MALEZYA'NIN MEMNUNİYET VEREN KKTC KARARI
Türkiye-Malezya ilişkilerinin kapsamlı stratejik ortaklık temelinde daha ileriye taşındığını ifade eden Başkan Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Malezya'da Ticaret Ofisi açması yönünde verilen onayı da memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.



SAVUNMADA İŞ BİRLİĞİ... "BİR AN EVVEL SONUÇLANDIRALIM"
Savunma sanayii alanındaki ilişkilerin artık lokomotif nitelik taşıdığını kaydeden Erdoğan, bu alanda Malezya'nın ihtiyaçlarının karşılanması noktasındaki mutabakat zaptını bir an evvel sonuçlandırmak istediklerini belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan saldırılara karşı da güçlü ve kararlı, ortak bir duruş tesis edilmesi gerektiğinin altını çizerek, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları toplantısında alınan kararların bu bakımdan mühim olduğunu ifade etti.


MALEZYA'YA "FETÖ'YÜ TERÖR ÖRGÜTÜ LİSTESİNE ALIN" MESAJI
FETÖ'nün Malezya'da terör örgütleri listesine alınmasının önemine dikkat çeken Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim'den Türkiye olarak bu konuda güçlü şekilde destek beklediklerini vurguladı.

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