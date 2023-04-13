Başkan Erdoğan Malatya'da temelleri atacak: Anahtar teslim ve yeniden ihya!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hızla deprem konutları inşa sürecini başlattı.

Geçtiğimiz haftalarda Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis'te ilk etabı başlayan konutların temelleri atıldı. Bugün de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malatya'da ilk temeller atılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "11 ilimizde 93 bin 925 konutun yapım süreci başladı. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Malatya'mızdayız. 6.700 konutumuzun temelini atıyoruz, 1.692 yuvamızın da anahtarlarını teslim edeceğiz" ifadelerini kullanarak Malatya'nın inşası ile ilgili görüntülerin yer aldığı bir video paylaşımında bulundu.

Bakanlığın hazırladığı videolu paylaşımda, "Bulunmazdı eşin Malatya. Hiç tasalanma yine kavuşacaksın eski güzelliğine. El ele verip yeniden kalkacağız ayağa. Yine çiçekler açacak. Yine meyveye duracak ağaçların. Senin için hiç durmayacağız. Milletimizi sıcacık yuvalarıyla buluşturacağız. Yükselen Anadolu için gecemizi gündüzümüze katacağız. Bu inançla asrın felaketinden sonra yapım sürecini başlattığımız konut sayımızı 93 bin 925'e ulaştırdık. Ve şimdi Malatya'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri, milletimizin duasıyla 1692 konutumuzun anahtar teslimini yaparken 6 bin 700 konutumuzun temelini atıyor, 11 şehrimizde temeli atılan konut sayısını tam 42 bin 757'e yükseltiyoruz. Milletimizle tek yürek oluyor yaralarımızı sarıyoruz" ifadeleri kullanıldı.