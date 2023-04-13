RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları Başkan Erdoğan Malatya'da temelleri atacak: Anahtar teslim ve yeniden ihya!

Başkan Erdoğan Malatya'da temelleri atacak: Anahtar teslim ve yeniden ihya!

Başkan Erdoğan Malatya'da temelleri atacak: Anahtar teslim ve yeniden ihya!
13.04.2023 15:37

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:56
İstanbul'da bina çöktü!
Haber 00:43
İşte seçimlerde kullanılacak...
Haber 02:44
Seçim tarihinde bir ilk!...
Haber 01:25
Dosyacı Yaşar bile kazan...
Haber 00:51
Ağaçlık alana uçan araç yandı:...
Haber 02:24
Uyuşturucu baronu Urfi...
Haber 00:08
CHP'li Muharrem Erkek'ten...
Haber 00:49
İstanbul’da DEAŞ, EL KAİDE,...
Haber 04:58
Sado krizi büyüyor!
Haber 00:34
İşte AK Parti İstanbul 3....
Haber 00:43
İşte AK Parti İstanbul 1....
Haber 02:54
Başkan Erdoğan Ankara Spor...

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde 93 bin 925 konut için temel atma çalışmaları sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Malatya'da Deprem Konutları Temel Atma ve 1442 Konut, 250 Köy Evi ile 47 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak.

Haber Videoları

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hızla deprem konutları inşa sürecini başlattı.

Geçtiğimiz haftalarda Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis'te ilk etabı başlayan konutların temelleri atıldı. Bugün de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malatya'da ilk temeller atılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "11 ilimizde 93 bin 925 konutun yapım süreci başladı. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Malatya'mızdayız. 6.700 konutumuzun temelini atıyoruz, 1.692 yuvamızın da anahtarlarını teslim edeceğiz" ifadelerini kullanarak Malatya'nın inşası ile ilgili görüntülerin yer aldığı bir video paylaşımında bulundu.

Bakanlığın hazırladığı videolu paylaşımda, "Bulunmazdı eşin Malatya. Hiç tasalanma yine kavuşacaksın eski güzelliğine. El ele verip yeniden kalkacağız ayağa. Yine çiçekler açacak. Yine meyveye duracak ağaçların. Senin için hiç durmayacağız. Milletimizi sıcacık yuvalarıyla buluşturacağız. Yükselen Anadolu için gecemizi gündüzümüze katacağız. Bu inançla asrın felaketinden sonra yapım sürecini başlattığımız konut sayımızı 93 bin 925'e ulaştırdık. Ve şimdi Malatya'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri, milletimizin duasıyla 1692 konutumuzun anahtar teslimini yaparken 6 bin 700 konutumuzun temelini atıyor, 11 şehrimizde temeli atılan konut sayısını tam 42 bin 757'e yükseltiyoruz. Milletimizle tek yürek oluyor yaralarımızı sarıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA