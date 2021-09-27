Başkan Erdoğan mahkeme mahkeme dolaşmaya son verecek yeniliği duyurdu: Her ilde devreye alıyoruz

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Ülkemizde toplam 21 bin 844 hakim ve savcı görev yapmaktadır. Bu kura töreniyle, hakim ve savcı sayımızı 22 bin 859'a yükseltmiş olacağız." dedi. Mahkeme mahkeme dolaşmaya son verecek uygulamayı duyuran Başkan Erdoğan, "Vatandaşlarımızın kamu ile uyuşmazlıklarında mahkeme mahkeme dolaşmadan hakkına kavuşmasını sağlayacağız. Her ilimizde, sulh komisyonlarını devreye alıyoruz." ifadelerini kullandı.