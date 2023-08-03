Son dakika haberi! Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi ve atama dosyaları ele alınacak. YAŞ üyesi kabine üyelerinin büyük bölümü, Yüksek Askeri Şura toplantısında ilk kez yer alacak. Şura çalışmalarının, her yıl olduğu gibi YAŞ üyelerinin Başkan Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaretlerinin ardından başlaması bekleniyor. YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken Şura kararları Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.