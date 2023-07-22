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Başkan Erdoğan Liberya Cumhurbaşkanı George Manneh Weah ile görüştü: FETÖ'yle mücadele desteği!

Başkan Erdoğan Liberya Cumhurbaşkanı George Manneh Weah ile görüştü: FETÖ'yle mücadele desteği!
22.07.2023 11:04

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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Liberya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı George Manneh Weah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, FETÖ iltisaklı "LIGHT Uluslararası Okulu"nun faaliyetlerinin Liberya'da durdurulma kararı alınmasından dolayı Cumhurbaşkanı Weah’a memnuniyetlerini de ifade etti.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Liberya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı George Manneh Weah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Liberya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra ekonomi ve askeri alandaki mevcut iş birlikleri ele alındı.

FETÖ OKULLARI KAPATILDI
İletişim Baknalığından yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan, FETÖ iltisaklı "LIGHT Uluslararası Okulu"nun faaliyetlerinin Liberya'da durdurulma kararı alınmasından dolayı Cumhurbaşkanı Weah'a memnuniyetlerini de ifade etti.

GEÇTİĞİMİZ YIL YÜZ YÜZE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Başkan Erdoğan Liberya Cumhurbaşkanı George Manneh Weah ile geçtiğimiz yıl Mart ayında yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmişti.

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