Başkan Erdoğan, "Leyla ile Mecnun" tiyatro oyununu izledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Devlet Tiyatrosunca Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Leyla ile Mecnun" tiyatro oyununun temsiline katıldı.
Başkan Erdoğan, "Leyla ile Mecnun" tiyatro oyununu izledi03.01.2020 01:41
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