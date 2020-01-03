Haberler Video Başkan Erdoğan, "Leyla ile Mecnun" tiyatro oyununu izledi

Başkan Erdoğan, "Leyla ile Mecnun" tiyatro oyununu izledi

03.01.2020 01:41

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Devlet Tiyatrosunca Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Leyla ile Mecnun" tiyatro oyununun temsiline katıldı.


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