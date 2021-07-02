Başkan Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri’nin üçüncüsünde gençlerle bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri’nin üçüncüsünde doktora öğrencileri ile buluştu. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen söyleşide, Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı. Bir katılımcının Kanal İstanbul projesiyle ilgili sorusuna yanıt veren Erdoğan, bu adımın atılmasının şart olduğunu vurguladı ve bugüne kadar yaşanmış kazaları tek tek anlattı. Deprem tehdidine de değinen Başkan Erdoğan, "İnşallah limanlarla, marinalarla bu planın bu projenin dünyada müstesna bir yeri olacak. Bunu parmakla gösterir hale inşallah getireceğiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan yerli koronavirüs aşısı Turkovac ile ilgili, "Bizi de ümitlendiriyor" diyerek, "Turkovac bizim önemli bir sınavımız olacak. Hedefimiz eylül-ekim gibi netice almak. Bazı üniversitelerimizin bu konuda çalışmaları var. TÜBİTAK'ın bu işi takibi söz konusu. Kararlıyız ve eylül-ekim gibi buradan bir netice alalım istiyoruz" dedi.