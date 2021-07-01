Başkan Erdoğan Kütüphane Söyleşileri’nin üçüncüsünde doktora öğrencileriye buluştu: Yarın yayında

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kütüphane Söyleşileri’nin üçüncüsünde doktora öğrencileriye buluştu. Konuya ilişkin paylaşım yapan Erdoğan, "Söyleşimizi yarın akşam 9’da TV ortak yayınından izleyebilirsiniz." ifadelerine yer verdi.
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kütüphane Söyleşileri'nin üçüncüsünde doktora öğrencileriye buluştu. Konuya ilişkin paylaşım yapan Erdoğan, "Söyleşimizi yarın akşam 9'da TV ortak yayınından izleyebilirsiniz." ifadelerine yer verdi.