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Başkan Erdoğan Kütüphane Söyleşileri’nin üçüncüsünde doktora öğrencileriye buluştu: Yarın yayında

Başkan Erdoğan Kütüphane Söyleşileri’nin üçüncüsünde doktora öğrencileriye buluştu: Yarın yayında
01.07.2021 20:31
Ana Sayfa 02:00
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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kütüphane Söyleşileri’nin üçüncüsünde doktora öğrencileriye buluştu. Konuya ilişkin paylaşım yapan Erdoğan, "Söyleşimizi yarın akşam 9’da TV ortak yayınından izleyebilirsiniz." ifadelerine yer verdi.


Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kütüphane Söyleşileri'nin üçüncüsünde doktora öğrencileriye buluştu. Konuya ilişkin paylaşım yapan Erdoğan, "Söyleşimizi yarın akşam 9'da TV ortak yayınından izleyebilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

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