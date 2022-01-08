Başkan Erdoğan Konya Tren Garı'ndan Karaman'a hareket etti

Son dakika haberi! Millete hizmet yolunda dev projeler bir bir hayata geçiyor. Konya ile Karaman arasında yolculuğu 40 dakikaya düşürecek hızlı tren hattı açıldı. Başkan Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu. 10 bin 959 km olan demiryolu hattı uzunluğunu 13 bin 222 km'ye çıkarttıklarını belirten Başkan Erdoğan, "Londra'dan kalkan bir tren Avrupa ve Balkanları geçerek Edirne'den ülkemize girmekte Marmaray'dan geçerek Anadolu'ya ulaşmaktadır. Boğaz'ın altından Marmaray'ı kim yaptı: Biz laf değil iş üretiriz, iş." dedi. Muhalefeti eleştiren Erdoğan, "Bay Kemal ve yandaşları ancak bazı çeşmelerin musluklarını yeniler." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Konya'da yaptığı konuşmanın ardından YHT ile Karaman'a hareket etti.